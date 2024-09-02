Какой стол больше? Оптическая иллюзия, которая 'сломает' вам мозг

Регулярные мозговые тренировки полезны для улучшения концентрации внимания. Согласно исследованиям, они имеют долгосрочную пользу и снижают риск возникновения возрастных неврологических заболеваний, в том числе и деменции.

В сети набирает популярность необычная головоломка. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, какой стол больше.

Оптические иллюзии совмещают интеллектуальные тренировки с необходимостью применить креативность и творческое мышление.

Головоломки-иллюзии искажают представление о форме и размере предметов.

Помните, изображения оптической иллюзии созданы, чтобы обмануть ваш мозг. Интеллектуальные вызовы способствуют улучшению префронтальной коры головного мозга, что отвечает в том числе и за когнитивные навыки.

В этой вирусной головоломке вам понадобятся исключительные навыки восприятия, быстрота и точность, чтобы определить, какой стол больше. Самые внимательные справятся за 8 секунд.

Хитрость состоит в том, как наш мозг обрабатывает визуальную информацию, иногда вводя в заблуждение. Две столешницы выглядят кардинально разными: левая кажется длинной и узкой, тогда как правая – более квадратной.

Правильный ответ

Обе столешницы фактически идентичны по форме и размеру. Эта иллюзия связана с перспективой, заставляющей ваш мозг видеть их по-разному в зависимости от их углов.

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