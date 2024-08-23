Капуста 'цвітна' или 'кольорова'? Как правильно называть овощ на украинском

Представьте, что вы пришли в магазин за покупками и перед вами стоит прилавок с разными овощами. Как вы назовете сорт капусты, съедобной частью которой является соцветие из укороченных и утолщенных цветоносных побегов?

Если бы мы проводить опрос, то, скорее всего, получили бы в основном два варианта ответа – "цвітна" или "кольорова". И один из них абсолютно неправильный. Давайте разберемся, какой, с помощью Telegram-канала "Correctarium — Українська мова".

Филологи, ведущие его, говорят, что неправильный вариант сформировался из-за длительного влияния русского языка. Там этот сорт капусты называется цветная. Неопытные говорящие просто переводят его и получают вариант "кольорова". И он, конечно, неверен.

На украинском языке такую капусту правильно называть "цвітна". Все потому, что в пищу мы употребляем ее цветы, то есть "цвіт". Так что цветущая капуста, согласно словарям, называется "цвітною".

Кстати, вполне правильно на украинском языке будет назвать этот овощ также "кучерва капуста" – по текстуре кочана. Употребляются и такие формы, как "квітна капуста" или просто "цвітуха".

Перечислим напоследок все правильные варианты, которыми вы можете воспользоваться:

цвітна капуста;

квітна капуста;

кучерява капуста;

цвітуха.

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