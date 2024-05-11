Когда и чем подкармливать яблони, чтобы было больше плодов: советы дачникам

Одни из самых любимых, популярных и питательных фруктов – это яблоки. Их ценят не только за вкус и универсальность, но и за полезность.

Чтобы получить щедрый урожай яблок, важно не только правильно ухаживать за деревом, но и снабдить его необходимыми питательными веществами. О том, как это сделать, поведал Нomes and Gardens.

Яблони, как и любые подовые деревья, нуждаются в немало питательных веществ, чтобы быть в состоянии расти и давать вкусные плоды. Именно поэтому внесение удобрений должно происходить регулярно.

Когда подкармливать яблони

Точное время питания зависит от погодных условий и климата. Первый раз вносят удобрения, как правило, ранней весной, во время того, как начнут распускаться почки.

Второй раз подкармливают яблони в мае, а в третий, в середине или конце лета, чтобы увеличить урожайность плодов.

Однако специалисты по растениеводству предупреждают, что не стоит вносить удобрения, пока дереву не исполнится год, чтобы оно могло сформировать крепкую корневую систему и научиться эффективно поглощать питательные вещества.

Чем подкармливать яблони

Эксперты рекомендуют использовать органические удобрения. Несмотря на то, что они имеют меньшую концентрацию питательных веществ, органика высвобождается медленнее и дольше сохраняется в почве, требуя меньшего количества применений. Органические удобрения также стимулируют движение воды в почве и со временем улучшают его структуру.

Идеальным удобрением для яблони есть сбалансированный универсальный корм с соотношением азота, фосфора и калия. Также можно использовать специальные удобрения для фруктовых деревьев.

Также органика, как компост, может быть одним из способов обеспечить достаточно сбалансированный и природный источник важных питательных веществ.

Как подкармливать яблоню

Яблони имеют большую подземную корневую систему, и ее нужно подкармливать всю. Потому необходимо умеренно вносить питательные вещества на площадь шириной из крона дерева.

Ежегодное мульчирование также принесет пользу плодному дереву, поскольку оно помогает почве удерживать влагу и постепенно высвобождает питательные вещества.

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