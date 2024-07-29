Когда нужно собирать шалфей: как хранить ароматное растение

Шалфей известен как полезное лекарственное растение, оказывающее противовоспалительное и антибактериальное действие. Эту пряную траву с довольно резковатым ароматом и характерным мятно-мускусным привкусом используют и в кулинарии.

Шалфей имеет длинные серо-зеленые листья со слегка пушистой поверхностью и фиолетовые цветы. Эксперты рассказали, как и когда нужно собирать шалфей и где его лучше хранить.

Заготовка шалфея

Обычно на кухне используется обычный или садовый сорт шалфей (Salvia officinalis), а иногда и ананасовый шалфей (Salvia elegans). Шалфей является основной травой для многих осенних блюд, таких как жареная индейка, тыквенный суп, печенье с тыквой, семенами и специями.

Собирайте только треть или меньше листьев растения за раз, чтобы сохранить побег и способствовать новому росту. Исключением являются случаи, когда вы собираете последний урожай осенью и обрезаете растение на зиму.

Сроки сбора урожая

Собирать урожай следует, когда листья полноразмерные и здоровые. Молодым растениям перед уборкой нужно дать немного подрасти. Старые растения можно и нужно собирать часто, чтобы они производили новую, мягкую, здоровую зелень.

Шалфей лучше всего собирать утром после высыхания росы для достижения максимального вкуса. Свежий молодой прирост самый вкусный и ароматный, а частые сборы урожая держат растение в вегетативном режиме и предотвращают цветение.

Хранение шалфея

Хотя шалфей обычно сушат, его также можно заморозить. Какой бы способ вы ни выбрали, храните травы в герметичном контейнере, защищенном от света.

Есть несколько способов сушки:

Использование дегидратора: положите листья шалфея на лоток дегидратора, обычно они высыхают в течение 8-12 часов. Сушка на подвеске: свяжите шалфей в небольшие пучки (большие пучки плохо высыхают) и подвесьте вверх ногами на нити в сухом, темном, проветриваемом месте. Они высохнут от недели до 10 дней. В духовке: выложите травы в один слой на решетку или противень, застеленный пергаментной бумагой, и установите духовку на 80 °C. Это занимает примерно 2-4 часа.

Не развешивайте травы для сушки у плиты. Воздух, насыщенный жиром, будет покрывать травы, создавая липкое месиво.

Замораживание шалфея

Промойте травы и обсушите их. Выложите их тонким слоем на противень, застеленный пергаментной бумагой (чтобы они не примерзали к противню) и поставьте в морозилку на час. Вытащите растения, положите в герметичный пакет и осторожно выжмите весь воздух скалкой. У вас будет плоский пакет с шалфеем, который легко хранить в морозилке.

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