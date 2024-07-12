Когда собирать картофель и как правильно сохранить урожай

Сезон молодого картофеля уже начался, но уже через несколько недель придет время собирать весь урожай. Но как определить, что овощ созрел и пора убирать огород ?

Советами делится издание "Зеленая усадьба". Точное время сбора зависит от сорта, климата и погодных условий, сложившихся в сезоне. Но есть и конкретные признаки, когда приходит время уборки урожая.

Как определить по растению, что картофель созрел

Обычно период созревания для картофеля наступает через 2,5-4 месяца после его высадки. Ранние сорта требуют меньше времени и готовы к выкапыванию уже в середине августа, поздние собирают в сентябре.

Чтобы определить готов ли ваш урожай, присмотритесь к состоянию кустов. В период, когда клубни доходят до нужного состояния, зелень начинают увядать, а стебли ложатся на землю. В это время растение сосредотачивается на формировании клубней и больше не тратит энергию на поддержание состояния зелени.

Если на картофельной грядке все растения засохли, попробуйте подкопать один куст. Если вы увидите хорошо сформированные плоды размера, соответствующего сорту, можно начинать выкапывать посаженное.

Как правильно копать картошку

Для уборки урожая выбирают сухую погоду. Если выкапывать клубни из влажной земли, они могут загнить во время хранения.

Копают картофель с помощью вил или лопаты. Инструмент вводят в землю на глубину примерно 15-20 см. Из поднятого кома земли выбирают все картофелины до самой маленькой, чтобы в следующем году картофель не пророс бесконтрольно.

Выкопанные плоды следует очистить от земли и хорошо просушить на свежем воздухе. Не поленитесь потратить на это время, ведь от того, как вы просушите картофель, зависит, как он будет храниться.

Как хранить картофель

Оптимальными условиями для хранения картофеля являются прохлада (2-4 градуса) и отсутствие света. В теплом и светлом помещении он прорастет.

Воздух в месте, где лежит картофель, должен быть сухим. Во влажных условиях быстро развивается плесень.

Также лучше держать урожай корнеплода в отдельности от других овощей или фруктов. Некоторые из них, например яблоки, выделяют этилен, ускоряющий прорастание картофеля.

Время от времени осматривайте урожай. Удаляйте все появившиеся ростки. Они содержат соланин – это токсичное для человека вещество.

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