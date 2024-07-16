Когда собирают урожай фасоли: как понять, что пора

Фасоль – довольно неприхотливая культура, поэтому, казалось, и со сбором урожая не должно возникнуть проблем. Однако несколько распространенных ошибок могут свести на нет все усилия. Эта культура хорошо растет на легких почвах, а сбор и хранение разных сортов может отличаться в зависимости от цели выращивания.

OBOZ.UA рассказывает, когда собирать урожай фасоли. Сахарные и полусахарные сорта, например, можно собирать, когда длина плодов достигает 5-14 см.

Когда собирать фасоль

Сбор фасоли на зерно можно начинать, когда листья уже подсыхают, а плоды становятся жесткими. Стручки овощной фасоли на зерно обычно начинают собирать в сентябре. Приступать к работе следует с утра, чтобы к вечеру места срывания успели подсохнуть и не стали центром размножения грибков и инфекций.

Кустовую фасоль нельзя выдергивать с корнями. Ее нужно осторожно срезать у земли, чтобы в почве остались корни с клубеньковыми бактериями. Это идеальное азотное удобрение.

Сбор фасоли начинается в июле и продолжается к середине осени. Зеленые кустовые и желтые восковые сорта можно срывать сразу, как они созревают – чем чаще удаляются плоды, тем быстрее они растут. Вьющиеся сорта можно срывать 2 до 3 раз за сезон.

Где хранить фасоль

Предварительно фасоль нужно тщательно просушить – например, рассыпать тонким слоем на листе газеты и регулярно перемешивать.

Вышелушенную фасоль следует насыпать в банки и плотно закрыть крышками, чтобы не завелись вредители.

Фасоль испортится при слишком низкой температуре, поэтому следует тщательно выбирать место хранения.

Если вредители все-таки завелись, фасоль советуют прогреть в духовке, затем высыпать в хлопчатобумажные мешочки, добавить чуть-чуть соды и завязать.

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