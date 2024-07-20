Когда собирают урожай винограда: как понять, что уже поспел

Виноград является одной из любимых культур в Украине. Процесс его сбора имеет свои особенности, поэтому требует особого внимания и знаний.

Чтобы получить наилучший вкус и качество ягод, нужно соблюдать некоторые правила. О них подробно рассказало издание NV.

Сроки сбора урожая – это очень важно. Если собрать виноград слишком рано, то он будет недостаточно вкусным и уже не дозреет, а если слишком поздно, то ягоды могут лопнуть или совсем завять.

В Украине большая часть сортов винограда созревает в период с августа по ноябрь, но в среднем можно начинать сборку уже в середине сентября. Однако к каждому сорту нужно иметь индивидуальный подход.

Сбор различных сортов

В большинстве случаев сборку винограда начинают с белых сортов, из которых производят вино. А столовый виноград можно срывать даже в период заморозков, но в таком случае его нужно сразу съесть.

Признаки зрелости винограда

Лучший способ определить, созрел ли виноград – это пробовать его в течение 2-3 дней. Если ягоды не становятся более сладкими, то урожай можно собирать.

Также понять то, что виноград спелый можно по тому, что плодоножка гроздей древенеет. Также виноград, готовый к сборке излучает сильный и приятный запах, легко снимается с гроздей, а семена имеют светло-коричневый цвет и легко отделяются от мякоти.

Белый виноград считается спелым, когда его шкурка становится тонкой и прозрачной. А у синего винограда мякоть становится насыщеннее, а кожица темнеет.

Если вы все же не уверены в том, время ли сбирать урожай, то используйте ареометр, который позволяет измерять количество сахара.

Правила сбора винограда

Ни в коем случае не срывайте виноград, а осторожно срезайте его.

Фермеры советуют проводить сборку ягод именно в обеденное время, когда на кистях нет росы. А если урожай попал под дождь, то его лучше не трогать не менее трех дней. Также эксперты отмечают, что следует складывать ягоды не в ведро, а выкладывать каждую кисть в плоскую тару.

После завершения сборки обязательно проверьте, нет ли гнилых и зеленых плодов. Они могут негативно влиять на качество всей продукции.

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