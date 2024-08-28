Когда убирают урожай капусты: как не пропустить время созревания

Капуста – не только один из самых полезных овощей на нашем столе, она еще и хранится на протяжении зимы едва ли не лучше остальных, становясь ключевым источником свежих витаминов. Но для этого нужно ее вовремя собрать.

А знаете ли вы, как определить, когда капуста полностью созрела и пора собирать кочаны? OBOZ.UА собрал советы опытных огородников, как установить оптимальный момент для уборки капусты.

Сверьтесь с сортом

Срок созревания капусты во многом зависит от ее сорта. Ранние сорта и сорта средней спелости собирают уже в июле-августе. А вот среднепоздние и поздние – с сентября по ноябрь.

Среднепоздним сортам обычно требуется 110-135 дней после появления всходов, чтобы полностью сформироваться. У поздних на это уходит 140-160 дней.

В любом случае нужно собрать урожай капусты до наступления холодов. Когда температура воздуха опустится ниже 0, овощ может перемерзнуть и утратить свои свойства.

Определите признаки спелости

Проверьте состояние кочанов капусты. Спелые плоды обладают вполне выразительными внешними признаками – их поверхность гладкая и блестящая, а на ощупь они твердые и плотные. При сжатии такой кочан выдает легкий хруст.

Взгляните также на нижние листья. Если они начали сохнуть и желтеть, это сигнал к сбору урожая. Еще один такой сигнал – это верхние листья, которые приобретают синеватый оттенок. Когда заметите все эти признаки, приступайте к уборке урожая.

Правильно срежьте капусту

Еще одно условие, без соблюдения которого капуста не сохранится как следует, это правильная уборка урожая. Прежде всего, важно делать это в сухой и солнечный день, дождавшись, когда исчезнет вся роса. На капусте не должно быть ни капли излишней влаги.

Срезайте кочаны, оставляя 3 см стебля и несколько листьев на нем. Это защитит овощ. Вместе с этими листьями просушите капусту на воздухе, чтобы убедиться, что на ней нет воды.

Перед отправкой на длительное хранение рассортируйте кочаны. Только целые и полностью здоровые выдержат зиму. Остальное в зависимости от состояния нужно либо выбросить, либо съесть как можно быстрее.

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