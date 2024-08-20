Когда уместно говорить по-украински "відноситися": объяснения и примеры
Замечали ли вы, что глагол "відноситись" в украинском языке часто употребляют неправильно? Все потому, что так переводят русское "относится", которое имеет гораздо более широкое значение.
Разобраться в тонкостях словоупотребления решили помочь эксперты Telegram-канала "Correctarium — Украинский язык". Они рассказали, когда русское слово нуждается в переводе, а когда употреблять вариант "відноситись" будет вполне уместно.
Вот, например, несколько примеров, когда глагол "относиться" переводят напрямую и делают это неправильно:
- относиться с уважением – відноситися з повагою;
- это к тебе не относится – це до тебе не відноситься;
- дело относится з вопросам национальной безопасности – справа відноситься до питань національної безпеки;
- бережно относиться к природе – дбайливо відноситися до природи;
- относиться легкомысленно – відноситися легковажно;
- позитивно относиться к предложенному решению – позитивно відноситься до запропонованого рішення;
- упомянутые события относятся к Х веку – згадані події відносяться до X століття.
"Во всех этих случаях следовало бы прибегнуть к другим вариантам", – указывает Telegram-канал. И вот эти правильные варианты:
- мати повагу; поважати (шанувати); ставитися з повагою (з пошаною);
- це тебе не стосується; це тебе не обходить; не до тебе річ; не про тебе йдеться;
- справа належить до питань національної безпеки;
- дбати про природу; дбайливо ставитися до природи;
- ставитися легковажно; легковажити; бути легковажним;
- схвально ставиться до запропонованого рішення;
- згадані події припадають на X століття.
Тем не менее, в современном литературном украинском языке возможно употребление глагола "відноситись". Более того, оно будет вполне уместным. Речь идет о ситуациях, когда нужно передать значение "находиться в определенном соответствии, соотношении с чем-либо (прежде всего в математике)". А также в значении "перемещаться".
- Пропорція: a відноситься до b так само, як c відноситься до d.
- Човен відноситься вітром все далі від берега в море.
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