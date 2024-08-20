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Когда уместно говорить по-украински "відноситися": объяснения и примеры

Юлия Потерянко
Rest
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Когда уместно говорить по-украински 'відноситися': объяснения и примеры

Замечали ли вы, что глагол "відноситись" в украинском языке часто употребляют неправильно? Все потому, что так переводят русское "относится", которое имеет гораздо более широкое значение.

Разобраться в тонкостях словоупотребления решили помочь эксперты Telegram-канала "Correctarium — Украинский язык". Они рассказали, когда русское слово нуждается в переводе, а когда употреблять вариант "відноситись" будет вполне уместно.

Вот, например, несколько примеров, когда глагол "относиться" переводят напрямую и делают это неправильно:

  • относиться с уважением – відноситися з повагою;
  • это к тебе не относится – це до тебе не відноситься;
  • дело относится з вопросам национальной безопасности – справа відноситься до питань національної безпеки;
  • бережно относиться к природе – дбайливо відноситися до природи;
  • относиться легкомысленно – відноситися легковажно;
  • позитивно относиться к предложенному решению – позитивно відноситься до запропонованого рішення;
  • упомянутые события относятся к Х веку – згадані події відносяться до X століття.

"Во всех этих случаях следовало бы прибегнуть к другим вариантам", – указывает Telegram-канал. И вот эти правильные варианты:

  • мати повагу; поважати (шанувати); ставитися з повагою (з пошаною);
  • це тебе не стосується; це тебе не обходить; не до тебе річ; не про тебе йдеться;
  • справа належить до питань національної безпеки;
  • дбати про природу; дбайливо ставитися до природи;
  • ставитися легковажно; легковажити; бути легковажним;
  • схвально ставиться до запропонованого рішення;
  • згадані події припадають на X століття.

Тем не менее, в современном литературном украинском языке возможно употребление глагола "відноситись". Более того, оно будет вполне уместным. Речь идет о ситуациях, когда нужно передать значение "находиться в определенном соответствии, соотношении с чем-либо (прежде всего в математике)". А также в значении "перемещаться".

  • Пропорція: a відноситься до b так само, як c відноситься до d.
  • Човен відноситься вітром все далі від берега в море.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение, есть ли слово "здравствуйте" русизмом.

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