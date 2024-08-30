Когда выкапывают свеклу: как хранить урожай

Корнеплоды хороши тем, что отлично сохраняются на протяжении всей зимы и при этом медленно теряют свои питательные свойства. И такой овощ, как свекла здесь, конечно, не исключение.

Но опытные огородники предостерегают – хорошо сохраняется только правильно собранная свекла. OBOZ.UA рассказывает, как сделать это без ошибок и получить хороший урожай.

Когда обычно наступает время сбора урожая

Хотя важно учитывать климат, погоду, почву и массу других факторов, все же главным для времени уборки свеклы является ее сорт. Точнее сроки созревания, которые она имеет.

Так раннеспелым красным корнеплодам нужно 50-80 дней с момента прорастания, чтобы набрать нужных качеств. Обычно их собирают, начиная с конца июля.

Средние сорта требуют для созревания 80-100 дней. Соответственно, собирают их на месяц позже – в конце августа.

И наконец поздним сортам свеклы нужно от 100 до 135 дней, чтобы доспеть. Период сбора для них – это сентябрь-октябрь.

Как определить, что свекла поспела

Обратите внимание, стали ли заметны верхушки корнеплода. Когда они начинают выглядывать из земли, можно считать свеклу готовой к употреблению.

Другой красноречивый признак – это состояние нижних листьев растения. Если они начинают желтеть и засыхать, это говорит о готовности плодов к сбору.

Как правильно выкапывать свеклу

Для сбора урожая свеклы выбирают сухой день. Еще лучше, чтобы погода была солнечной. Можно выкапывать плоды с помощью лопаты, но оптимальный инструмент – это вилы. Они реже повреждают корнеплод.

Подкоп под растение производят сбоку. При этом придерживают ботву руками. После этого свеклу аккуратно извлекают из земли и аккуратно, но не слишком тщательно отряхивают.

Собранные плоды нужно разложить на грядке, чтобы они высохли. После этого их очищают от грязи и срезают ботву. Свекла готова отправляться на хранение.

Как хранят собранную свеклу

Урожай сначала сортируют. Все поврежденное и больное удаляют. Свеклу сомнительного качества лучше как можно скорее съесть.

А вот качественные плоды складывают в воздухопроницаемые ящики или сетки и отправляют в прохладное темное помещение. Время от времени урожай проверяют на появление ростков или повреждения.

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