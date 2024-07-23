Коварная опасность: как во время жары уберечься от сквозняков и почему это нужно делать

Несмотря на то, что температура воздуха немного снизилась, украинцам продолжает досаждать жара. В такую погоду, особенно во время отключений света, есть соблазн открыть все окна и даже двери в попытке охладиться, однако такой метод опасен из-за сквозняков.

Врачи предупреждают, что сквозняки гораздо опаснее морозов, так как они вызывают точечное переохлаждение организма. Именно поэтому их лучше стараться избегать, насколько бы жарко не было в помещении.

В случае нахождения на сквозняке на небольшую часть тела попадает направленный поток холодного воздуха, который человек может даже не заметить. Организм не реагирует на локальную угрозу и не включает защитные функции. Из-за этого сквозняк практически беспрепятственно поражает уши, глаза, шею, грудь, поясницу и другие части тела, вызывая целый ряд заболеваний: отит, бронхит, радикулит и другие.

Так, часто именно сквозняки становятся причиной невропатии и радикулитов шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника. В области костных каналов черепа и позвоночника, места выхода нервных корешков могут развиваться воспалительные и дистрофические процессы, вызывающие сильную боль. Поэтому лицо и спину необходимо в первую очередь оберегать от сквозняков.

Как уберечься от сквозняков

Летом причиной сквозняков часто становятся кондиционеры, которые люди неправильно используют. Перепад температур на улице и комнате не должен быть слишком резким, в норме он не должен превышать 10 градусов.

Также важно, чтобы поток холодного воздуха был направлен вдоль потолка, чтобы человек не был в зоне прямого воздействия сквозняка. При правильно установленном кондиционере холодный воздух, который более тяжелым, будет постепенно опускаться, что будет предотвращать риск возникновения вышеперечисленных заболеваний.

Нужно максимально стараться оградить себя от сквозняков: не сидеть под кондиционерами или мощными вентиляторами, не лежать на полу при открытых окнах и не опускать окна в автомобиле с разных сторон.

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