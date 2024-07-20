Можно ли говорить по-украински 'жарко': как можно заменить

На дворе лето, а температура воздуха уже стабильно держится около 30 градусов. Потому жалобы на жару от украинцев уже стали стабильным явлением.

Однако многие носители языка до сих пор сомневаются, как правильно называть свои чувства в такую погоду. О том, есть ли слово "жарко" в украинском и уместно ли говорить "спекотно", рассказала языковед и редактор Ольга Васильева.

Украинский язык богат синонимами, что позволяет передавать разные оттенки значений, эмоций и настроений. Одним из таких примеров являются слова "жарко", "спекотно" и "спечно". Все они описывают состояние высокой температуры воздуха. Однако все чаще украинцы начинают отказываться от варианта "жарко", ведь думают, что это калька с русского. Однако на самом деле – это псевдоросиянизм.

Жарко

Слово "жарко", как и "жара" и "жарити", есть в старых украинских словарях, поэтому можно с уверенностью сказать, что оно украинское. Даже русско-украинский академический словарь 1924–33 гг. русское "жарко" переводит на украинский "гаряче, жарко". Его также фиксирует современный толковый словарь, а вот термина "спекотно" там нет.

"Спекотно" или "спечно"

Откуда и когда взялось "спекотно", сказать сложно. Сейчас в большинстве словарей есть только прилагательные "спекотний" и "спекотливий".

В украинском языке есть термин "спечно". Он образовался от слова "спека" путем чередования к/ч. По такой логике слово "спекотно" должно было образовываться от "спекота". Однако оно все же встречается в Большом толковом словаре 2005 года.

Итак, если вы хотите указать на высокую температуру воздуха, то лучше использовать слова "жарко" и "спечно". Они точно являются удельно украинскими и не осквернят язык. Даже Леся Украинка писала: "Кажуть, що моряки, повернувшись з Африки і навіть з екватора, говорили, що там не так жарко, як тут в Одесі".

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