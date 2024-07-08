Сколько человек пошли в поход? Запутанная головоломка для умников и умниц

Головоломки – отличный способ улучшить наблюдательность и остроту зрения. Лишь самые сообразительные смогут в считанные секунды разгадывать непростые задачи и находить несоответствия на визуальных головоломках.

Предлагаем проверить свою внимательность. Посмотрите на рисунок и попытайтесь определить, сколько людей пошли в поход.

Согласно исследованиям, интеллектуальные тренировки имеют долгосрочную пользу, снижая риск возникновения деменции. Конечно, головоломки – не панацея от возрастных неврологических изменений, однако научно доказано, что такие задачи оказывают благоприятное влияние на работу префронтальной коры головного мозга, отвечающую в том числе и за когнитивные навыки.

Головоломки предлагают быструю умственную тренировку. Они отлично подходят для детей и взрослых. Работа над головоломками помогает усилить связи между клетками мозга, повысить психическую скорость и улучшить кратковременную память.

Когда вы успешно решаете головоломку, это вызывает выделение дофамина, гормона радости.

Итак, на картинке мы видим летнюю идиллию – компания друзей решила отдохнуть на природе. Внимательно посмотрите на изображение и определите, сколько людей собралось в поход.

Самые сообразительные могут дать правильный ответ уже через 12 секунд.

Удалось ли вам справиться с задачей даже быстрее?

Нужно только присмотреться на доску с расписанием дежурства. Как видим, на кемпинг собралось четверо друзей.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

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