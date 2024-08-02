Найдут всего 15% игроков: интересная головоломка на внимательность

Головоломки по поиску определенных предметов среди множества деталей изображения, пожалуй, одни из самых сложных. Приходится не только привлекать все свое внимание, но и удерживать концентрацию, несмотря на то, что взгляд стремится бродить по мелким элементам картинки.

Именно такую головоломку предлагает решить OBOZ.UA. Перед собой вы видите компанию детей, играющих мячами во дворе. Ваша задача – найти на этой черно-белой картинке чашку. И желательно справиться с этим за 7 секунд.

Почему решить эту головоломку будет не так-то просто? Например, потому, что она не раскрашена, так что подсказки в сочетании цветов вы точно не найдете. Кроме того, на рисунке действительно много разных мелочей, которые будут вас постоянно отвлекать. Поэтому можно с уверенностью сказать, что с задачей справится только действительно внимательный человек.

По некоторым оценкам, самостоятельно найти ответ, уложившись в 7 секунд могут только 15% игроков. Если у вас это получилось, можете гордиться собой.

Если время истекло, а вы все еще не нашли чашку, не отчаивайтесь. Продолжайте поиски, пока не справитесь. Только ответив самостоятельно вы сможете действительно прокачать свое внимание и потренировать мозг.

Впрочем, не исключено, что чашка так и не попадается вам на глаза, как вы не стараетесь. Или вы нашли ее, но не уверены в своем ответе. Что ж, в таком случае действительно стоит воспользоваться подсказкой. Ее вы найдете ниже. Правильный ответ на ней отмечен кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал схожую головоломку, где нужно было найти душевую стойку среди сотен предметов для ванной.

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