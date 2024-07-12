Названы семь вещей, которые никогда нельзя оставлять в автомобиле в жару

В периоды экстремальной жары определенные вещи нельзя оставлять в автомобиле. Кроме риска кражи, существует также опасность теплового повреждения от солнца, в результате чего некоторые предметы могут стать даже опасными.

Другие же, например разнообразная электроника, могут сломаться. Итак, OBOZ.UA приводит 7 вещей, которые никогда не стоит оставлять в раскаленном автомобиле.

1. Аэрозольные баллончики. Большинство из них следует хранить в вентилируемом помещении при температуре ниже 30 градусов Цельсия. Содержание аэрозольных баллончиков, например с лаком для волос, солнцезащитным кремом или аэрозольной краской расширяется в жару. Это создает риск взрыва. Поэтому убрать баллончики из автомобиля нужно сразу после возвращения домой.

2. Лекарство. Большинство медицинских препаратов должны храниться при комнатной температуре, чтобы не потерять свою эффективность. Кроме того, кремы и мази могут растаять. Соответственно старайтесь планировать посещение аптеки в конце поездки по делам непосредственно перед тем, как отправляться домой.

3. Солнцезащитный крем. Это средство также может потерять эффективность под действием высоких температур, а также растаять. Если вы любите держать солнцезащитный крем под рукой в машине, но не хотите, чтобы он размазывался по всему салону, попробуйте солнцезащитный крем с минеральным порошком, продающийся вместе с кисточкой. Таким образом, вы избежите грязных пятен и одновременно защитите кожу от вредных солнечных лучей.

4. Дезинфектор для рук. На просторах интернета можно встретить информацию о том, что это средство может взорваться или загореться, если оставить его в горячем автомобиле. Однако это вряд ли вероятно, поскольку средства на спиртовой основе могут самовоспламеняться при температуре не менее 315 градусов по Цельсию. Однако, как и в случае с другими материалами, жара может снизить или совсем нивелировать эффективность продукта.

5. Пищевые продукты. Пища может быстро испортиться под экстремальной температурой. Некоторые продукты просто "плывут", как шоколад, мороженое, другие просто портятся. Как и в случае с лекарством, после похода за продуктами направляйтесь домой.

6. Напитки. Теплая вода или другие напитки в пластиковых бутылках не просто не вкусные, а еще и вредные – содержащиеся в пластике химические вещества могут попадать в питьевую воду под влиянием сильной жары. Лучше держите воду в термосе и наслаждайтесь холодной, свежей водой.

7. Очки. Если оставить очки на машине надолго, они станут слишком горячими, и вы рискуете испортить оправу. Их следует хранить в футляре.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Из-за жары уровень энергии падает у всех нас, ведь организму приходится работать усерднее, чтобы поддерживать гомеостаз – можно сказать, что это стремление организма сохранять стабильность внутренней среды, несмотря на внешние факторы. Чтобы избежать усталости и теплового удара, следует придерживаться нескольких рекомендаций.

– В периоды экстремальных температур особенно важно обеспечить безопасность и комфорт для детей. ЮНИСЕФ привел несколько рекомендаций, чтобы предотвратить негативное влияние жары на детский организм.

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