Почему 'Каховка', а не 'Кахівка': объяснение филолога

У украинского языка множество интересных особенностей. Например, ей присущи так называемые ивкаизмы, а именно наростки -івка.

Однако некоторые города, такие как Каховка, не стали называть словом "Кахівка". О том, почему так получилось, рассказал кандидат филологических наук Александр Скопненко.

Ивкаизм – это явление, присущее староукраинскому языку, заключающееся в переходе гласных звуков [o] и [е] в закрытых слогах в звук [i]. Этот процесс был постепенным, но почему-то не коснулся названия города Каховка Херсонской области.

Населенный пункт был назван в честь военных деятелей Российской империи Николая и Василия Каховских. Однако в некоторых источниках отмечено, что только в честь второго.

В украинском языке закрепилось два вида фамилий прилагательного типа, а именно:

-овський

Эти фамилии, как правило, были сформированы под влиянием польского и русского языков. Например, "Кулаковський", "Петровський", "Кохановський" и т.д.

-івський

Такие фамилии, как "Крижанівський", "Лубківський", "Яворівський" и т.д. Имеют суффикс -ів именно благодаря влиянию ивкаизма, который присущ только украинскому языку.

Согласно данным Скопненко, форма фамилии "Каховський" польская (Kachowski или Kоchowski), что в суффиксальной части также совпадает с русским (Коховский). Поэтому, поскольку название города Каховка происходит от этого родового имени с наростком -овський, оно и пишется через букву "о".

Кандидат филологических наук отметил, что, возможно, если бы украинский язык свободно развивался на протяжении ХХ века, то ивкаизм повлиял бы на все фамилии, даже польские. Однако этого не произошло и нет оснований для пересмотра названия Каховка.

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