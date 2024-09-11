Почему в СССР сидр разливали в бутылки для шампанского: объяснение

Качественные продукты питания были дефицитом в СССР, что уж говорить об алкогольных напитках. Тем не менее, советская промышленность производила сидр, но почему-то разливала его в бутылки, ничем не отличавшиеся от бутылок для игристого вина.

Хотя такой подход практикуется до сих пор, у советских граждан были свои теории на предмет того, почему именно такую тару выбирали для сидра. OBOZ.UA узнавал подробности.

Популярность сидра

Яблочный сидр не являлся самым популярным напитком в СССР, однако после войны его все же запустили в более или менее массовое производство. Изготовляли его по классической технологии – методом ферментирования яблочного сока, после чего получался слабоалкогольный газированный напиток. При определенных усилиях в продаже можно найти сухой, полусухой и сладкий сидр.

О том, что он действительно существовал в Союзе, свидетельствует сцена из популярного мультсериала "Ну, погоди!". В одной из серий Волк приходит в гости к Зайцу и приносит ему изысканную бутылку. Когда он ставит ее на стол, крупным планом в кадре появляется надпись на ее этикетке "Сидр". После этого Волк с большим трудом снимает с нее пробку, устраивая в квартире Зайца страшный беспорядок.

Почему бутылка для шампанского?

На самом деле, в бутылки такой формы качественный сидр разливают до сих пор. Это помогает сохранить в напитке больше углекислого газа. Что актуально и для яблочного напитка, и для игристого вина, поэтому подобное решение удивлять не должно.

Однако в СССР существовало несколько гипотез, почему для сидра использовали именно такую тару. И здесь, конечно, не обошлось без типичных для советского производства махинаций и подмен.

Так люди часто предполагали, что одинаковые бутылки для обоих напитков использовали, чтобы минимизировать затраты на производство тары. Мол, напечатать разные этикетки было дешевле, чем разрабатывать отдельную упаковку.

К тому же, советские законы требовали принимать у населения тару и использовать ее для разлива продукции повторно. Сделать так было нельзя только с шампанским. Поэтому в "фугасы" (а именно так называли эти бутылки в СССР) наливали что-нибудь попроще – плодово-ягодный напиток или тот же сидр.

Но эти версии были далеко не единственными. Зная, как на производстве в СССР подменяют продукцию, некоторые граждане предполагали, что советские винзаводы продавали под этикеткой "Советское шампанское" более дешевый сидр. Неопытный потребитель, покупавший игристое вино разве что на Новый год, мог легко не заметить замены. Звучит несколько конспирологически, но реальность жизни в Союзе заставляла поверить и в такое.

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