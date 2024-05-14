Получите красивые цветы и пользу: как вырастить дома имбирь

Вырастить имбирь дома несложно, важно выбрать удачный корень для посадки. Это растение имеет много полезных свойств: корень имбиря укрепляет иммунитет, тонизирует, ускоряет метаболические процессы, оказывает антисептическое и успокаивающее действие.

Специалисты отмечают, что эту культуру можно вырастить и дома. OBOZ.UA рассказывает, как выбрать имбирь и когда его можно высаживать в грунт.

Как обработать имбирь перед посадкой

Имбирь, купленный в супермаркете, следует предварительно обработать, ведь перед транспортировкой его опрыскивают специальными веществами, чтобы он не произрастал.

Корень имбиря нужно положить в воду на ночь. Утром стоит обработать его марганцовкой во избежание инфекций. Для стимулирования роста собственно перед посадкой корень на несколько часов опускают в теплую воду.

Когда можно высаживать имбирь

По характерным внешним признакам можно определить, что имбирь можно высаживать в почву.

Обратите внимание на следующие особенности:

корень имбиря имеет ростовые почки;

кожура на поверхности гладкая и крепкая;

имбирь не выглядит пересушенным,

на местах срезов не выступает слизь;

на поверхности нет плесени;

отсутствует неприятный запах гнили.

В таком случае имбирь полностью готов к высадке.

Какую почву выбрать

Имбирю нужна хорошо дренированная почва, в составе которой есть листовой перегной и песок. Это теплолюбивое растение, которое не переносит сквозняки и быстро загнивает при застое воды. Период роста и созревания имбиря длится около 8-9 месяцев.

Высаживать корень имбиря можно как в открытый грунт, так и в домашнюю емкость. Осенью имбирь нужно выкапывать из грядки, пересаживать в горшок и заносить в дом.

Как сажать имбирь

Если корень имбиря больше 10 см, разделите его на части – при этом важно, чтобы на каждой из них были почки. Перед посадкой имбирь следует замочить в теплой воде. Можно присыпать срезы толченым углем или золой во избежание загнивания. Корни растения растут горизонтально, поэтому выбирать лучше неглубокие горшки глубиной 15-25 см. Насыпьте немного грунта, добавьте слой песка, керамзита или другого дренирующего материала, уложите сверху корень имбиря и засыпьте его землей. Оптимальная глубина – 5-7 см. После посадки имбирь нужно хорошо полить. До появления ростков следует поливать раз в два дня. После того, как появятся ростки, полив следует сократить и поставить емкость в теплое солнечное место.

Как ухаживать за растением

Раз в неделю нужно осторожно разрыхлять верхний слой земли на глубину 1 см для лучшей циркуляции воздуха.

Для подкормки следует выбрать органические удобрения и вносить их по мере необходимости не чаще одного раза в 2 недели.

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