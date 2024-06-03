Посевный календарь на июнь: благоприятные дни для садовых работ
Июнь – насыщенный месяц для садоводов и огородников. Пора активно пропалывать грядки, подкармливать растения, заниматься окучиванием и высаживать поздние культуры.
Люди издавна обнаружили, что фазы Луны влияют на плодородие. Например, в период новолуния ничего не сажали, не вносили удобрения, делали только обрезку или профилактическую обработку в саду. А фаза щербатой Луны – лучший период для сбора овощей и подкормки почвы. OBOZ.UA публикует подробный посевной календарь на июнь-2024.
Благоприятные дни для посадки
Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур – 3-4, 8, 9, 15-21, 23, 26, 27 июня.
Неблагоприятными будут 5-7, 22, 24, 25 числа.
Планируя огородные работы, следует также обращать внимание на благоприятные даты для отдельных видов растений.
Удачные дни для разных культур:
- Картофель, топинамбур – 3, 4, 23 июня;
- Морковь, свекла, пастернак – 3, 4, 23 июня;
- Лук репчатый – 3, 4, 15, 16, 23 июня;
- Лук на зелень – 1, 2, 8, 9, 15-19, 26-30 июня;
- Чеснок – 3, 4, 15, 16, 23 июня;
- Помидоры – 8, 9, 15-21, 23 июня;
- Перец, баклажаны – 8, 9, 10-12, 17-21 июня;
- Огурцы – 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 июня;
- Брокколи, цветная капуста – 8, 9, 15, 16 июня;
- Средняя и поздняя капуста – 8, 9, 15-19 июня;
- Бахчевые – 8, 9, 17-19 июня;
- Стручковые (горох, фасоль, чечевица, соя и др.) – 8, 9, 15, 16 июня.
Посевный календарь на июнь для садовых культур
- Земляника и клубника – 3, 4, 8, 9, 17-19 июня;
- Яблоня – 3, 4, 20, 21, 23 июня;
- Груша – 3, 4, 15, 16, 23 июня;
- Абрикос, вишня, слива, персик – 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 июня;
- Калина, шиповник, рябина – 3, 4, 8, 9, 20, 21 июня;
- Смородина – 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 июня;
- Малина – 3, 4, 8, 9, 17-19, 30, 31 июня;
- Виноград – 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 июня;
- Однолетние декоративные растения – 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 июня;
- Луковичные и клубневые декоративные растения – 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 июня;
- Травянистые многолетники – 8, 9, 12-16 июня.
Какие работы следует сделать именно в июне и какие благоприятные даты
Посевный календарь также может помочь в выборе даты пикирования рассады, прореживания растений, обрезки и т.д.
- Сапание и другие работы с грунтом -1, 22, 24, 25 июня;
- Пикирование, прореживание – 3-5, 23 июня;
- Подкормка органическими удобрениями – 1, 2, 5, 24, 25, 28, 29 июня;
- Подкормка минеральными удобрениями – 8, 9, 17-19 июня;
- Компостирование – 8, 9, 22 июня;
- Обрезка, омоложение, формирование деревьев – 6, 20, 21, 23 июня;
- Борьба с вредителями и болезнями – 1, 2, 6, 24, 25 июня.
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