Посевный календарь на июнь: благоприятные дни для садовых работ

Июнь – насыщенный месяц для садоводов и огородников. Пора активно пропалывать грядки, подкармливать растения, заниматься окучиванием и высаживать поздние культуры.

Люди издавна обнаружили, что фазы Луны влияют на плодородие. Например, в период новолуния ничего не сажали, не вносили удобрения, делали только обрезку или профилактическую обработку в саду. А фаза щербатой Луны – лучший период для сбора овощей и подкормки почвы. OBOZ.UA публикует подробный посевной календарь на июнь-2024.

Благоприятные дни для посадки

Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур – 3-4, 8, 9, 15-21, 23, 26, 27 июня.

Неблагоприятными будут 5-7, 22, 24, 25 числа.

Планируя огородные работы, следует также обращать внимание на благоприятные даты для отдельных видов растений.

Удачные дни для разных культур:

Картофель, топинамбур – 3, 4, 23 июня;

Морковь, свекла, пастернак – 3, 4, 23 июня;

Лук репчатый – 3, 4, 15, 16, 23 июня;

Лук на зелень – 1, 2, 8, 9, 15-19, 26-30 июня;

Чеснок – 3, 4, 15, 16, 23 июня;

Помидоры – 8, 9, 15-21, 23 июня;

Перец, баклажаны – 8, 9, 10-12, 17-21 июня;

Огурцы – 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 июня;

Брокколи, цветная капуста – 8, 9, 15, 16 июня;

Средняя и поздняя капуста – 8, 9, 15-19 июня;

Бахчевые – 8, 9, 17-19 июня;

Стручковые (горох, фасоль, чечевица, соя и др.) – 8, 9, 15, 16 июня.

Посевный календарь на июнь для садовых культур

Земляника и клубника – 3, 4, 8, 9, 17-19 июня;

Яблоня – 3, 4, 20, 21, 23 июня;

Груша – 3, 4, 15, 16, 23 июня;

Абрикос, вишня, слива, персик – 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 июня;

Калина, шиповник, рябина – 3, 4, 8, 9, 20, 21 июня;

Смородина – 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 июня;

Малина – 3, 4, 8, 9, 17-19, 30, 31 июня;

Виноград – 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 июня;

Однолетние декоративные растения – 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 июня;

Луковичные и клубневые декоративные растения – 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 июня;

Травянистые многолетники – 8, 9, 12-16 июня.

Какие работы следует сделать именно в июне и какие благоприятные даты

Посевный календарь также может помочь в выборе даты пикирования рассады, прореживания растений, обрезки и т.д.

Сапание и другие работы с грунтом -1, 22, 24, 25 июня;

Пикирование, прореживание – 3-5, 23 июня;

Подкормка органическими удобрениями – 1, 2, 5, 24, 25, 28, 29 июня;

Подкормка минеральными удобрениями – 8, 9, 17-19 июня;

Компостирование – 8, 9, 22 июня;

Обрезка, омоложение, формирование деревьев – 6, 20, 21, 23 июня;

Борьба с вредителями и болезнями – 1, 2, 6, 24, 25 июня.

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