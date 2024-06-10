Пяти знакам китайского зодиака будет везти всю неделю: гороскоп до 16 июня

Общение – одна из основ нашей удачи. И гексаграмма успеха И Цзин на этой неделе будет ему способствовать, ведь "Огонь над горой" (№56) на днях сменяется "Ветром над водой" (№59).

Это принесет особую удачу родившимся под пятью знаками китайского зодиака, говорят астрологи. Им рекомендуется посвящать как можно больше времени культуре и искусству или даже выбрать новое хобби. Важно, чтобы занятие доставляло им удовольствие – это облегчит душу и принесет покой. Читайте дальше, чтобы узнать, какие знаки получают наибольшие благословения и что обещает им гороскоп на неделю.

Лошадь

Вам пора взять на себя ответственность за свою жизнь. Если вы это сделаете, успех потечет к вам рекой. Не упускайте никаких возможностей, которые дает вам Вселенная. Не слушайте критиков, особенно внутреннего. Не позволяйте синдрому самозванца сдерживать вас. Тот, кто возьмет на себя ответственность и начнет управлять своей судьбой, получит от жизни больше всего.

Бык

Победитель забирает все – это ваш девиз на этой неделе. Вы способны достигать самых больших высот, но при этом и проигрыш будет стоить вам многого. Только от вас зависит, на какой стороне вы окажетесь. Чтобы не ошибиться, убедитесь, что вас окружают стоящие доверия люди. А от завистников и корыстолюбцев держитесь подальше. От вашего выбора сейчас зависит ваше ближайшее будущее.

Петух

Человек, сделавший себя сам – это изречение именно о вас. Оглянитесь вокруг и увидите кучу возможностей. Присмотритесь к окружающим вас людям, многие из них рады будут подарить вам свою поддержку в достижении вашей мечты. Будьте благодарны за любую мелочь, сделанную для вас, и поддержка будет только расти. Ваш успех полностью зависит от ваших усилий и поведения.

Свинья

На этой неделе Вселенная полностью на вашей стороне. И вы даже можете выбирать, в чем хотите получить поддержку. Поэтому начните с того, что сделайте паузу и запишите, в чем именно вам нужна помощь и на что вы рассчитываете больше всего. Создайте список и расставьте пункты по приоритетности. Сосредоточьтесь на одной области, в которой хотите добиться успеха больше всего, а затем наблюдайте, как творится магия.

Коза

Ваша удача на этой неделе не будет выглядеть как внезапное везение или выигрыш. Вы увидите, как освободиться от бремени в своей жизни и как наконец-то осуществить свои надежды и мечты без того, чтобы завистники все вам испортили. Вам может показаться, что воспользоваться этими благословениями непросто, но вы только попробуйте. Увидите, дела начнут налаживаться, словно сами собой.

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