Резинка или резинка для волос: как сказать правильно на украинском

Последние несколько лет вопрос сохранения украинской культуры является невероятно актуальным. Неудивительно, что все больше граждан стремятся совершенствовать свой язык и очищать его от русизмов.

Существует много терминов, которые вызывают вопросы, например, "резинка". Как правильно называть эластичную ленту для волос, рассказал известный языковед и учитель Александр Авраменко.

В сети возникают споры по поводу того, какое слово следует использовать, "резинка" или "гумка". Кто-то считает, что термин "резинка" имеет иноязычное происхождение, поэтому имеет право на существование, а кто-то заявляет, что это калька с русского.

Согласно толковым словарям украинского языка, резиновую ленту для волос можно называть "резинкою", но это слово маркируют как разговорное или полулитературное.

Кроме того, "резинкою" также называют и тесьму, используемую для фиксации белья, и специфический вид вязки, благодаря которому изделие может растягиваться.

Авраменко отметил, что слово "резинка" имеет французскоязычное происхождение, но пришло в украинский именно благодаря влиянию русского языка, потому и воспринимается многими людьми как калька. Именно поэтому языковеды рекомендуют отдавать предпочтение другим вариантам. Например слову "гумка", которое произошло от латинского слова gummi и досталось украине благодаря польскому guma.

В частности, профессор Александр Пономарев говорил: "Оскільки тасьма виготовлена з простих та гумових ниток, то її треба називати не резинка, а гумка".

Также можно использовать слово "стяжка" – резиновая лента, стягивающая волосы.

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