'Щепити' или 'щеплювати': как правильно назвать вакцинацию на украинском

Вакцинация – это один из самых эффективных методов профилактики инфекционных заболеваний. Интерес к этому процессу усилила пандемия COVID-19, заставив многих задуматься о том, как правильно называть его украинским.

Существует несколько слов, описывающих процесс введения вакцины в организм человека. О том, какие из них уместно использовать, рассказал кандидат филологических наук Александр Скопненко.

Украинский язык очень интересен и богат разнообразными синонимами. Даже для того, чтобы описать процесс введения вакцины в организм, существует немало слов и словосочетаний, например: "щепити, прищеплювати, вакцинувати, прищіпати, робити вакцину, робити щеплення, щепити вакцину" и т.д. Однако не каждый знает, все ли они верны и уместны.

Скопненко рассказывает, что глаголы "щепити", "прищепити", "прищепляти", а также существительные "щепа", "прищепа" и причастие "щеплений" засвидетельствованы еще в "Малорусско-немецком словаре" Желеховского и Недельского (1886 год). Он был самым полным источником украинской лексики до появления украинско-русского словаря Гринченка.

Конечно, некоторые формы слов отличаются от современных, но есть все основания считать их древними элементами нового украинского литературного языка.

Также следует отметить, что в словаре слово "щепити" имеет два значения:

Пересадка побега или почки растения на другое;

Вводить в организм препарат, предотвращающий заболевания.

Итак, слово "щепити" и общекорневые с ним пришли в медицину из садоводства. Все его вариации используются в литературном языке и считаются правильными. Кроме того, можно использовать слово латинского происхождения "вакцинувати" или словосочетание "робити щеплення", "щепити вакцину" и т.д.

Однако Скопненко отмечает то, что ради развития и сохранения удельных украинских языковых средств, следует отдавать предпочтение формам с корнем -щеп.

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