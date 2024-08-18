Сложная головоломка с мостом заставила сеть спорить: одни отшучиваются, а другие делают расчеты

Современный мир – это нескончаемый поток информации и социальных сетей. Там очень много лишнего, но иногда появляются невероятно интересные вещи.

К примеру, недавно в сеть попала головоломка, заставившая пользователей горячо обсуждать возможные решения и спорить. Ею поделился Express.

Задание

Суть задачи состоит в том, чтобы помочь группе из 4 человек (A, B, C, D) переправиться через мост ночью только с одним фонарем. Каждый путешественник передвигается с разной скоростью (A – 1 мин, B – 2 мин, C – 5 мин, D – 10 мин) и через мост могут идти одновременно только двое из них, причем со скоростью самого медленного в паре. Фонарь, при этом, обязательно должен возвращаться обратно к тем, кто еще не перешел мост.

Попытайтесь проделать маршрут так, чтобы люди пересекли мост как можно быстрее.

Эта головоломка, на первый взгляд, довольно проста, но на самом деле оказалась гораздо сложнее, чем кажется. И именно ее неоднозначность привела к тому, что она стала настоящим вирусным явлением.

Эта задача требует не только логического подхода, но и умения планировать и распределять ресурсы. Поэтому головоломка способна бросить вызов даже самым искусным умникам.

Кроме того, эта задача способствует развитию сообразительности и становится своеобразным тренажером для мозга. В мире, где мы часто сталкиваемся с информационным шумом и упрощенными решениями, такие задачи позволяют привлечь абстрактное мышление и взглянуть на проблему с разных сторон.

Социальные сети взорвались от комментариев, где пользователи делились своими подходами к решению проблемы, проводили расчеты и даже создавали мемы на основе этой задачи.

Кто-то предлагал, чтобы первая пара освещала путь другой издалека, а кто-то предложил, чтобы путешественник А понес своих спутников на спине. В то же время другие пользователи были убеждены, что невозможно придумать маршрут, который бы занимал менее 19 минут, однако ни одно из этих предложений не является правильным.

Правильный ответ

Сначала пусть идут люди А и В. Их путь займет 2 минуты. Обратно будет возвращаться только А – 1 минута. Затем пусть идут C и D. Это 10 минут. И в конце концов пусть В понесет фонарик к началу пути, а затем возвращается вместе с А. Этот путь займет всего 4 минуты.

2+1+10+2+2=17.

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