Собирали специальную комиссию: почему в СССР нельзя было свободно ездить за границу

СССР вошел в историю, как одна из самых закрытых стран мира. Но сложно было не только въехать в Союз, но и выехать из него.

Чтобы воспользоваться правом на туристическую или рабочую поездку за границу, приходилось получать специальную выездную визу, оформление которой требовало огромного количества документов. А еще каждый турист находился под пристальным наблюдением КГБ. OBOZ.UA рассказывает, почему в СССР не было права на свободное перемещение и как его в итоге реализовывали.

Как в СССР ограничивали право на выезд

Первые ограничения в Союзе были введены сразу после прихода большевиков к власти в декабре 1917 года. Всем желающим уехать за границу для этого требовался не только паспорт (а его выдавали лишь отдельным категориям граждан), но и специальное разрешение от НКВД или комиссариата иностранных дел.

Окончательно порядок выезда из СССР оформился в 1925 году и просуществовал с маленькими поправками вплоть до самого развала советской империи.

Чтобы уехать из страны нужно было собрать немалую стопку документов. Так, каждый, кто намеревался отправиться за границу, должен был заполнить подробную анкету, в которой, в частности, указать наличие родственников за пределами СССР, свою национальность и право на ознакомление с государственной тайной. Всё это могло стать основанием для отказа.

Также была необходима рекомендация трудового коллектива, партийной или комсомольской организации. На этом этапе планы мог сорвать не благосклонный к человеку начальник. Наибольшую свободу здесь имели учёные, спортсмены и военные. Однако и им часто отказывали.

В заключение по месту жительства человека собирали комиссию райкома партии, которая должна была дать окончательное разрешение на выезд. На заседаниях этим комиссиям доходило до абсурда. Так человека, который собирался на отдых в такую же коммунистическую Болгарию, могли опросить на предмет знания решений последнего съезда КПСС и международных связей партии. Малейшая ошибка или сомнение могли обернуться отказом. Возможности апелляции практически не существовало. На это право могли рассчитывать только партийные функционеры или наиболее известные ученые или спортсмены.

Люди, которым пришлось пройти процедуру оформления права на выезд, описывали ее как огромное унижение. Которое, к тому же, было растянуто во времени. Окончательное решение зависело от каждого, даже самого мелкого чиновника на пути и обжалованию, как правило, не подлежало.

Какие ограничения действовали на заграничные поездки в СССР

Даже тем, кому удавалось оформить разрешение на выезд, доступны были далеко не все страны мира. Так относительно открытыми оставались страны соцлагеря. Однако даже Югославию посещать не рекомендовалось, ведь она считалась самой капиталистической из всех государств в орбите Москвы.

А вот выбраться в страны западного мира вообще было почти невозможно. Рядовой гражданин мог даже не рассчитывать на это. Поездки в Европу, а тем более в США, позволяли только партийным боссам, выдающимся артистам или спортсменам, когда они отправлялись на международные соревнования.

В 1965 году был открыт еще один канал выезда за границу. Власти позволили советским евреям пользоваться правом на репатриацию в Израиль. Но и здесь действовали жесткие ограничения. Из всей страны в год могло уехать всего около 1500 репатриантов. В 1970 году эту квоту увеличили до 3000. И все равно к выезду не допускали людей, имеющих доступ к государственным тайнам, деятелям науки и искусства.

Что происходило с гражданами СССР за границей

Если все круги ада удавалось пройти успешно, человек получал по почте готовый загранпаспорт на свое имя. Но после этого его нужно было утвердитО в отделе виз и регистрации, заплатив за это огромные деньги – 105 рублей. Это была почти вся средняя месячная зарплата гражданина Союза.

И даже после выезда советские люди не получали полной свободы. Для поселения разрешались только отдельные, четко определенные гостиницы. А к каждой группе – туристической или деловой – приставляли сотрудника КГБ, который следил, кто что говорит, кто чем занимается и мог донести спецслужбам на что угодно.

Выездные визы в Союзе все же успели отменить. Но это произошло в 1991 году – буквально накануне развала страны.

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