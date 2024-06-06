'Старость – не радость': как перевести на украинский популярный фразеологизм

Фразеологизмы – это особые выражения, отражающие народную мудрость, историю, культуру и обычаи определенного народа. Они придают языку красочности и выразительности, делая его живым и насыщенным.

Одна из самых известных устоявшихся фраз – это "старость – не радость". О том, как правильно перевести ее на украинский, читайте в материале OBOZ.UA.

"Старость – не радость" отражает негативное восприятие старения, подчеркивая трудности и проблемы, сопровождающие этот жизненный период.

Перевод фразеологизмов всегда вызывает определенные трудности, поскольку необходимо передать не только прямое, но и переносное значение. Именно поэтому их не следует переводить дословно.

Как перевести "старость – не радость"

Согласно Русско-украинскому народному современному словарю, русский фразеологизм "старость – не радость" имеет дословный украинский аналог и еще и удлиненный, а именно: "старість – не радість, а смерть – не весілля". Также существует вариант: "старість — не втіха, а смерть — не весілля".

Однако это не единственно возможный вариант перевода. В украинском языке есть несколько синонимических идиом с аналогичным значением. К примеру:

Старість не прийде з добром: коли не з кашлем, то з горбом;

Молоде – золоте, а старе — гниле;

Старість іде й хвороби веде;

Правильный перевод фразеологизмов помогает сохранить подлинность языка. Используйте их в своих повседневных разговорах, чтобы отдать дань уважения украинской культуре, народной мудрости и обогатить свою речь.

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