Транзит Венеры принесет изменения нескольким знакам зодиака: гороскоп на октябрь

В астрологии Венера – планета романтики, любви и красоты. Однако немногие знают, что она отвечает еще и за наслаждения, ценности и деньги. Транзит Венеры будет достаточно напряженным и эмоциональным. Воздействие несколько выравнивается благодаря Плутону, восстанавливающему силу, контроль и трансформацию.

Венера в Скорпионе, по словам астрологов, влияет на склонность углублять связи. Для некоторых знаков это будет время судьбоносных решений.

Овен

Вы захотите ощутить еще больше связи со своей второй половинкой или другими членами семьи. И хотя вы, как правило, достаточно прямы и решительны в своих отношениях и общении, этот период может вдохновить вас принять уязвимость и открыть кому-то свои тревоги и тайные мечты. Транзит Венеры принесет поддержку, покой и искренние эмоции.

Телец

Вы жаждете чувственных, искренних впечатлений, так что вам понравится этот сезон за многочисленные романтические возможности. Венера сейчас находится в вашем секторе партнерства. Это будет период встреч, знакомств, романтики и любви. Совместные вечера, семейные встречи или романтические свидания также могут доставить больше удовольствия, чем обычно. На работе вы сможете наконец-то разрешить текущие разногласия.

Близнецы

Даже если вы чувствуете себя немного перегруженными своими повседневными делами, вы справитесь с ними с небольшой помощью друзей или вашей второй половинки. Венера в вашей зоне здоровья и ежедневной рутины принесет больше социальной атмосферы в эту часть вашей жизни. Если вы привлечете кого-то из близких и дорогих людей, чтобы поддерживать вас по обычным делам, ежедневным прогулкам или даже посещению новой студии тренировок, куда вы собирались зайти, вы почувствуете себя более продуктивными.

Рак

Осень – лучшее время года. Осенние транзиты принесут достаток и наслаждение благодаря Венере, движущейся в вашей зоне романтики и самовыражения. Вы будете склонны нажимать паузу в жестких и быстрых дедлайнах, чтобы воспользоваться преимуществами мимолетных радостей жизни. Вы станете спонтаннее и артистичнее, но также сможете почувствовать себя более живыми и сосредоточенными.

Лев

Несмотря на то, что вы ориентированы на действия, у вас также есть мягкая сторона, которая обожает лениться. Подумайте о том, чтобы принять эту часть своей личности пока Венера проводит время в вашей домашней зоне. Пора замедлить рабочий темп и начать новые семейные традиции в осенние уютные вечера.

Дева

Благодаря Венере в вашей зоне общения ваша светская жизнь станет еще более активной и полноценной. Ваш календарь будет полностью заполнен: вечеринки, встречи, переговоры, мозговые штурмы с коллегами. Этот транзит также подпитывает ваше желание учиться и развиваться.

Весы

Венера переходит в ваш сектор доходов, что поддерживает вашу способность быть особенно очаровательными и магнетическими, когда вы делитесь своими идеями о заработке. Любую финансовую цель, которую вы мечтали воплотить в реальность, теперь будет легче достичь, поскольку вы получите еще больше помощи от друзей. Этот транзит также готовит основу для того, чтобы вы участвовали в практиках, повышающих вашу самооценку.

Скорпион

Социальная Венера находится в вашем знаке и зоне самооценки, что позволяет по-настоящему раскрыть свою власть в вопросах любви, красоты, ценностей и заработка. Высказывание своих желаний может стать ключом к ощущению еще большей уверенности в себе и сосредоточенности на важной цели.

Стрелец

Когда Венера двигается через Скорпион, она проводит время в вашем духовном секторе. Это время для заботы о своем психическом и физическом здоровье. Также следует сосредоточиться на укреплении доверия и близости в ваших отношениях с партнером.

Козерог

Вы можете нажать на газ в общих начинаниях и почувствовать себя более способными пересечь финишную прямую в достижении цели. Венера сейчас двигается через вашу зону общения и дружбы. Вы также желаете чувства связи с командой или сообществом. Это прекрасное время для поиска групп единомышленников, поскольку ориентированная на отношения Венера может преподнести вам приятный и неожиданный сюрприз.

Водолей

Если вы хотели быть в центре внимания на работе, занять руководящую должность или привнести более творческий, инновационный взгляд на свой профессиональный путь, вы получите зеленый свет благодаря транзиту Венеры через вашу карьерную зону. В этом сезоне вы получите доходы, признание и вознаграждения за упорный труд.

Рыбы

Венера в вашем секторе обучения и приключений вызовет чувство беспокойства. Лучшее решение – воспользоваться этим вдохновением, чтобы получить незабываемые впечатления. Это может выглядеть как поездка на далекое расстояние или даже запись на занятия йогой или общий отдых с партнером.

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