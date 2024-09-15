В СССР пытались создать уникальное авто для такси, но традиционно все запороли: как это было

Требования к автомобилю, который перевозил бы пассажиров как такси всегда очень высоки. И эксперты часто составляют рейтинги моделей, которые лучше всего справляются с этими обязанностями. В СССР попытались построить подобный автомобиль почти с нуля.

Потребность в нем возникла потому, что советские ГАЗ-21 "Волга" и разные модели "Москвича" не очень хорошо подходили на эту роль. OBOZ.UA рассказывает, как именно пытались создать идеальное советское такси, и как эта затея провалилась.

Проект начали разрабатывать в 1966 году на базе Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики – сокращен ВНИИТЭ. Концепт получил не менее несуразное название – ВНИИТЭ-ПТ, где ПТ означало "пассажирское такси". За базу взяли уже готовый автомобиль "Москвич-408", а разрабатывали идею по стандартам лондонского кеба – модели FX4.

В пассажирском отсеке должно было размещаться до четырех человек. Его конструкцию позаимствовали у английского авто и разместили в центре базы. Это позволило максимально опустить пол, освободить как можно больше места для людей и оставить еще достаточно пространства для багажа. Местами для сидения служили трехместный диван и напротив него дополнительный откидной стул.

Для большей маневренности прототип имел укороченную колесную базу. Это же усовершенствование давало возможность лондонскому такси разворачиваться на 8,5 метров.

Двигатель в таком авто должен был располагаться сзади и образовывать компактный блок с трансмиссией. Впереди у водителя располагали счетчик-таксометр, а также системы отопления и охлаждения двигателя и механизм руля.

Такое разделение салона автор проекта Юрий Долматовский придумал для того, чтобы создать и водителю, и пассажирам отдельный удобный микроклимат. А также из соображений безопасности. Для последнего, кстати, инженеры запланировали управление задней дверцей с водительского места. Это гарантировало, что пассажиры не уйдут, не рассчитавшись. Лондонский аналог такой системы не имел – там пассажиры были более дисциплинированными.

Из нестандартных решений концепт имел также выдвижные фары. Днем они прятались в передке авто, а вечером их можно было выдвинуть в рабочую позицию. А еще привод акселератора сделали гидравлическим – чтобы не тянуть длинный тросик в корму к двигателю.

Имел концепт и ряд заметных недостатков. Например, водительская дверь была очень узкой и неудобной. Также вал руля имел жесткую фиксацию, поэтому для того чтобы попасть на свое место, водителю нужно было отбрасывать педальный узел.

Испытания показали, что ВНИИТЭПТ обладал также недостаточной курсовой устойчивостью на большой скорости (90 – 105 км/ч). Водители, которые испытывали это чудо советской инженерной мысли, также жаловались на неудобное переключение передач. Рычаг располагался слишком далеко позади.

Впрочем, шансов устранить эти недостатки у инженеров института уже не было. Советские власти по каким-то причинам приняли решение свернуть проект и до серийного производства концепт так и не дошел. Единственный построенный экземпляр сейчас хранится в российском Государственном Военно-техническом музее, находящемся в Московской области.

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