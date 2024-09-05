Запчастей почти никогда не было: как ремонтировали авто в СССР

Те из вас, кто застали СССР, должны помнить, как мужчины, которым удалось разжиться автомобилем, на все выходные перебирались из дома в гаражи. И там они действительно занимались тем, что ремонтировали свою "ласточку".

Причина тому была проста – вездесущий советский дефицит. Нормальных станций техобслуживания не существовало, приобрести запчасти было сложно, поэтому каждый автолюбитель вынужденно приобретал заодно профессию автослесаря. OBOZ.UA рассказывает, как это происходило и к каким лайфхакам приходилось прибегать.

На самом деле СТО в СССР существовали. Их начали внедрять еще с 1950-х годов, когда в Союзе был налажен более-менее массовый автопром. Но найти такую станцию можно было далеко не всюду. К тому же на станциях не хватало квалифицированного персонала. Часто можно было встретить такого же сообразительного самоучку, пристроившегося на хлебную работу.

А иметь знакомство на СТО в те времена – это была настоящая удача. На техосмотр можно попасть без огромной очереди и получить обслуживание класса "для своих", а не "как всегда". Учитывая, что машину покупали на десятилетия, такой дружбой тоже дорожили.

Впрочем, свой умелец был в каждом гаражном кооперативе. Иногда это мог быть слесарь с СТО, работник местного автозавода или инженер, подрабатывавший еще и неофициально. Такие специалисты брались за любые работы и могли брать за свои услуги даже дешевле – все равно весь заработок шел в их карман. Часто автолюбители предпочитали обращаться именно к таким "своим" специалистам. Качество услуг у них нередко было выше.

Что касается запчастей, то их не "покупали", а "доставали", также в ходу было слово "урвали". Нормальных автомагазинов не существовало, поэтому детали продавали с рук, обменивали или – что было достаточно типично для СССР – покупали у работников автозаводов, автобаз или таксопарков, воровавших их на работе.

Ближе к перестройке, когда предпринимательство перестало быть преступлением в СССР, стали появляться стихийные авторынки. В определенное время автолюбители собирались в выбранном месте, чтобы продать ненужные детали и купить то, чего им не хватает. Конечно, были на таких рынках и украденные запчасти.

Дефицит приводил к тому, что владельцы авто никогда ничего не выбрасывали. Поврежденные детали собирали в гараже и придумывали им новое применение при необходимости. Поэтому часто рядом с машиной можно было увидеть целую кучу разного хлама.

Кстати, собственный гараж тоже был далеко не у каждого водителя. Часто машины самостоятельно ремонтировали прямо во дворе, где ее и парковали. Мужчины в свободное время выходили во двор, чтобы перебрать свой автомобиль и помочь соседу. Нередко собирались целые консилиумы, если проблема была действительно значительная или нетипичная. Конечно, после работы годилось и хорошо отдохнуть с рюмкой чего-нибудь крепкого. Поэтому со временем стали даже появляться анекдоты о ремонте машины, как о поводе сбежать от семейной рутины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР на холодильники вешали замки, а ключи от них прятали.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.