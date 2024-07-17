В Украине – самый жаркий день лета: как быстро охладиться и чего категорически нельзя делать

В среду, 17 июля, Украина переживает самый жаркий день лета. При таких экстремальных температурах очень важно позаботиться о самочувствии и сделать это так, чтобы не навредить собственному здоровью.

Как известно, жара может привести к физиологическому перенапряжению. OBOZ.UA собрал несколько советов по ежедневным привычкам и ритуалам, чтобы чувствовать себя хорошо, когда градусы бьют все рекорды.

Поэтому, чтобы пережить эту жару, рекомендуем следовать следующим советам:

1. Одеваться легко. Выбирайте легкие, свободные материалы, такие как лен или хлопок, в один слой. Предпочитайте светлые цвета, потому что темные могут поглощать тепло и греть вас еще больше.

2. Выбирайте правильное постельное белье: хлопок или лен лучше пропускают воздух и сохраняют прохладу. А вот смеси полиэстера и хлопка не обеспечат вам холод и сухость.

3. Охладите простыни. Для этого положите их в пакет и поместите в морозилку на несколько минут, затем положите обратно на кровать. Прохлада не будет держаться всю ночь, но ее хватит, чтобы вы уснули комфортно.

4. Примите прохладный душ. Подойдут также ванна или влажное обтирание.

5. Бутылку с замороженной водой можно использовать для охлаждения. Заверните ее в полотенце, чтобы защитить кожу перед использованием.

6. Используйте кондиционер или вентилятор, когда это возможно. Для лучшего эффекта поставьте перед вентилятором миску со льдом.

7. Пакеты со льдом или мокрое холодное полотенце. Положите их на "точки пульса", такие, как запястья, лодыжки, сгибы локтей и тыльные стороны колен, предварительно защитив кожу полотенцем.

8. Наносите SPF 30 и выше и не забывайте шляпу и очки. При длительном пребывании на улице наносите солнцезащитный крем повторно. Солнечные ожоги могут привести к обезвоживанию организма и осложнить охлаждение.

9. В периоды экстремальной жары ограничьте активные занятия спортом, особенно на улице. Если вы почувствовали слабость, лягте и приподнимите ноги над головой. Старайтесь поскорее перейти в прохладное место и выпить жидкости.

10. Следите за кофеином, который употребляете. Он содержится не только в кофе, но и в шоколаде, чае, газированных напитках, спортивных напитках и многих безрецептурных лекарствах.

11. Жара и алкоголь – неудачное сочетание. Это может привести к тошноте и головокружению. И если вы пьете слишком много, вы можете нарушить работу гормонов в своем организме, из-за чего температура тела иногда повышается на короткий период, известный как "приливы".

12. Пейте больше воды и как можно чаще, даже если нет жажды. Вы можете даже не заметить, как теряете воду.

13. Избегайте выхода на солнце, особенно с 12.00 до 15.00.

14. Избегайте еды с высоким содержанием белка и не ешьте несвежие продукты.

15. Не оставляйте детей и домашних животных в припаркованных автомобилях.

16. Держите животных в тени и давайте им много воды.

17. Храните дома прохладу, используйте шторы, ставни или солнцезащитные навесы и открывайте окна на ночь.

И главное – немедленно обратитесь к врачу, когда чувствуете слабость или недомогание.

Напомним, что согласно прогнозам синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентра, столбики термометров в этот день будут достигать +39+40 градусов по Цельсию. Жарче всего будет в южных регионах, тогда как на западе и некоторых северных областях страны будет несколько свежее и ожидаются грозовые дожди.

"Фактически самый жаркий день лета (17 июля. - ред.), дальше, как уже не будет выстегиваться атмосфера, все равно, по-моему, это – пик. Конечно, еще будет жара и сильная жара, однако уже такие яростные экстремы, как ночью +28, а днем за +40 мы похоже преодолели. Как всегда и все", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ближайшие дни аномальная жара еще будет продолжаться в большинстве областей Украины. Находясь долго под влиянием прямых солнечных лучей или в знойных помещениях, можно получить тепловой или солнечный удар. Поэтому нужно знать, как до приезда врачей оказать первую медицинскую помощь пострадавшему.

– 16 июля в Киеве кое-где выпал долгожданный дождь. 14 июля Львов и область накрыла сильная непогода. В городе были сообщения об ударах молний в электросети и деревья. Отмечалось, что на этих местах начался пожар. Некоторые районы остались без света.

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