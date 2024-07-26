"Вилитий" чи "викапаний"? Как правильно сказать о ком-то, кто очень похож на другого человека
Важно заботиться о чистоте родного языка и избегать употребления русизмов. Ученые доказали – украинский язык богаче русского, поэтому когда мы не знаем, как перевести определенное слово, дело не в бедности языка, а в нашем недостаточном словарном запасе.
Например, есть в русском популярное выражение "вылитый ты" – так говорят, когда хотят подчеркнуть сходство. Языковеды объяснили, как правильно сказать о ком-то, кто очень похож на другого человека.
В некоторых словарях можно встретить слово "вилитий" в значении "очень похож на кого-то". Более того – есть и примеры употребления этого прилагательного в классической литературе:
Дочка вилита мати вдалася. (Панас Мирний)
Однако языковеды подчеркивают, что это заимствование из русского.
Следует использовать другие слова:
- викапаний;
- достеменний;
- нестеменний;
- достотний;
- чистий;
- точно (точнісінько);
- достоту (достотно, достеменно);
- копія.
К примеру:
Олег – викапаний батько: очі, ніс і навіть манера прицмокувати, коли чимось незадоволений.
Учора горщик розбило дитя, сьогодні дивлюся, а воно крізь друшляк попіл просіває. Достеменний дід Гамалія. (Григорій Тютюнник)
"Ну копія Петро, – засміялася тітка, дивлячись на малого племінника. – Той теж завжди у шкоду влазив".
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