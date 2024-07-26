'Вилитий' чи 'викапаний'? Как правильно сказать о ком-то, кто очень похож на другого человека

Важно заботиться о чистоте родного языка и избегать употребления русизмов. Ученые доказали – украинский язык богаче русского, поэтому когда мы не знаем, как перевести определенное слово, дело не в бедности языка, а в нашем недостаточном словарном запасе.

Например, есть в русском популярное выражение "вылитый ты" – так говорят, когда хотят подчеркнуть сходство. Языковеды объяснили, как правильно сказать о ком-то, кто очень похож на другого человека.

В некоторых словарях можно встретить слово "вилитий" в значении "очень похож на кого-то". Более того – есть и примеры употребления этого прилагательного в классической литературе:

Дочка вилита мати вдалася. (Панас Мирний)

Однако языковеды подчеркивают, что это заимствование из русского.

Следует использовать другие слова:

викапаний;

достеменний;

нестеменний;

достотний;

чистий;

точно (точнісінько);

достоту (достотно, достеменно);

копія.

К примеру:

Олег – викапаний батько: очі, ніс і навіть манера прицмокувати, коли чимось незадоволений.

Учора горщик розбило дитя, сьогодні дивлюся, а воно крізь друшляк попіл просіває. Достеменний дід Гамалія. (Григорій Тютюнник)

"Ну копія Петро, – засміялася тітка, дивлячись на малого племінника. – Той теж завжди у шкоду влазив".

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