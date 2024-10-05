Вы будете удивлены: украинские диалектные слова, имеющие неожиданное значение

Украинский язык богат и благозвучен, а каждый регион имеет определенные языковые особенности. Исторические и культурные аспекты повлияли на развитие диалектных слов. Диалект – это особенности общения населения, объединенного общностью территории, а также элементами материальной и духовной культуры, историко-культурных традиций и самосознания.

Наличие диалектов не отрицает, а только подтверждает существование общенародного языка. OBOZ.UA рассказывает, какие украинские диалектные слова имеют неожиданное значение.

У гуцулов слово "бабульки́" не имеет ничего общего с бабушками. Эта интересная лексема означает "пузыри на воде во время дождя", а также "плоды картофеля с семен".

"Бігу́ном" называют бегущего мужчину. А вот в Одесской области так говорят еще и о стержне, на который навешивают ворота или двери. Бегункой в некоторых регионах называют диарею.

"Ваго́нами" або "вага́нами" иногда обозначают корыто – деревянный сосуд удлиненной формы. А "вагонця́ми" могут называть небольшую емкость для первых блюд.

"Га́лька" – не только камни на берегу моря или вариация имени Галина. Но во Львовской области, в Дрогобычском районе, галькой могут называть и нижнюю юбку (комбинацию) с кружевом.

"Гру́ба людина" – в традиционном понимании невежливая, невоспитанная личность. В диалектном языке "груба" может еще означать "беременная".

"Добро́" – так в некоторых регионах, например, во Львовской области, могут говорить, когда хотят сказать "ладно, достаточно".

Есть такая замечательная диалектная фраза "підбива́ти борщ". Мало кто догадается, что подразумевается заправлять борщ или другое блюдо сметаной, соусом и т.д.

Кустовую фасоль иногда называют "пі́ша квасоля". А бойки употребляют "піший віз" в значении "деревянная телега с стремянками".

"Розсіл" обычно обозначает раствор, которым заливают овощи для маринования и консервирования. Но в некоторых регионах словом рассол также называют бульон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские слова часто путают с русскими, но на самом деле значение кардинально отличается.

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