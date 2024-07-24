Який или котрий? Как правильно говорить по-украински

В украинском языке определительные подрядные предложения присоединяются к главному союзами "що" или "який". Однако не все знают, в чем между ними разница и когда их следует использовать.

Иногда даже для присоединения подрядного предложения используют союз "котрий". Известный языковед Александр Пономарев в свое время объяснял, когда следует употреблять "який", а когда "котрий".

"Який" і "котрий" выступают как связующие слова в сложноподчиненных предложениях и являются синонимами для "що".

Слово "котрий" в этой роли употребляется реже, потому что сочетается преимущественно с лексемами, обозначающими оттенки времени или выделяющими что-то или кого-то.

Котра година?

Котрий із хлопців тобі подобається?

Я не знаю, котрий із цих учнів успішніший.

Однак у художніх творах "котрий" часто вживають у значенні "який".

Ой нещаслива та дівчинонька, котра любить козака (народна пісня).

Онисько... у своєму довгому кожусі, котрий трохи не волочився по землі, смішив дівчат (Панас Мирний).

До підводи підійшов мандрівець, що тривалий час вештався порад.

Олеся подарувала Остапу вишиванку, яку оздобила червоними нитками.

Местоимения "який" и "що" можно использовать как к существам, так и к несуществам. Их можно чередовать, чтобы избегать нежелательных повторов.

Существует популярный миф, что "що" касается только предметов, а "який" – исключительно людей. Однако в украинском языке нет такого правила. Местоимения "який" и "що" можно использовать как к существам, так и к несуществам. Их можно чередовать, чтобы избегать нежелательных повторов.

Языковед Александр Авраменко объяснил, что правильно говорить и "книжка, що лежить на столі" и "книжка, яка лежить на столі". По аналогии правильными вариантами будут и "дівчина, що біжить", и "дівчина, яка біжить".

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