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Зачем в СССР хотели вмешаться в экосистему Берингового моря и отгородиться от Аляски

Алина Милсент
Rest
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Зачем в СССР хотели вмешаться в экосистему Берингового моря и отгородиться от Аляски

В эпоху СССР вмешательство в экосистемы, изменения течения рек и вырубка лесов считались достаточно прогрессивными действиями. Власти даже хотели вмешаться в экосистему Берингова моря и отгородиться от Аляски.

Инициатива возведения барьера, отделяющего Россию и США, активно рассматривалась в 1970-е годы. OBOZ.UA рассказывает о деталях грандиозного плана.

Беринговый пролив рассматривался инженерами как "высота", которую можно и нужно взять. Во времена Российской империи звучали идеи о соединении континентов по мосту или туннелю.

Зачем в СССР хотели вмешаться в экосистему Берингового моря и отгородиться от Аляски

Но вопрос был не только в том, чтобы построить мост. Потребовались дополнительные тысячи километров дорог. А Берингово море совмещает не наиболее населенные части как России, так и США.

Типично советская идея была озвучена инженером Ворониным, решившим, что надо собственными силами "улучшить" климат Дальнего Востока, заблокировав поступление туда холодных вод из Арктики. Подход был действительно радикальный – никаких мостов или тоннелей, нужно отгородиться от США и полностью засыпать Берингов пролив.

Еще один советский ученый Борисов продемонстрировал свой план изменения климата. Новый проект был глобальным – Борисов предлагал "вытащить из-под льда все российское Заполярье". Для этого требовалось "лишь" обуздать течение Гольфстрим. По этому "гениальному" плану течение должно было пойти "на глубину", а на поверхности в Северном Ледовитом океане господствовали бы холодные воды.

Зачем в СССР хотели вмешаться в экосистему Берингового моря и отгородиться от Аляски

Теперь вместо планов засыпать пролив появились идеи постройки дамбы, чтобы потом откачивать воду из северной части. Гигантские объемы воды должны были загружать атомные насосы. Расчеты были такими: уровень Чукотского моря должен был постепенно снижаться, а теплые течения Гольфстрима поднялись бы где-то через 6 лет.

К счастью, природа подводных течений того времени была еще недостаточно изучена, а на строительство дамбы ушли бы десятилетия и значительные финансовые вложения. Так что власти так и не взялись за "грандиозный" проект изменения климата.

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