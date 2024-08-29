Зачем в СССР хотели вмешаться в экосистему Берингового моря и отгородиться от Аляски

В эпоху СССР вмешательство в экосистемы, изменения течения рек и вырубка лесов считались достаточно прогрессивными действиями. Власти даже хотели вмешаться в экосистему Берингова моря и отгородиться от Аляски.

Инициатива возведения барьера, отделяющего Россию и США, активно рассматривалась в 1970-е годы. OBOZ.UA рассказывает о деталях грандиозного плана.

Беринговый пролив рассматривался инженерами как "высота", которую можно и нужно взять. Во времена Российской империи звучали идеи о соединении континентов по мосту или туннелю.

Но вопрос был не только в том, чтобы построить мост. Потребовались дополнительные тысячи километров дорог. А Берингово море совмещает не наиболее населенные части как России, так и США.

Типично советская идея была озвучена инженером Ворониным, решившим, что надо собственными силами "улучшить" климат Дальнего Востока, заблокировав поступление туда холодных вод из Арктики. Подход был действительно радикальный – никаких мостов или тоннелей, нужно отгородиться от США и полностью засыпать Берингов пролив.

Еще один советский ученый Борисов продемонстрировал свой план изменения климата. Новый проект был глобальным – Борисов предлагал "вытащить из-под льда все российское Заполярье". Для этого требовалось "лишь" обуздать течение Гольфстрим. По этому "гениальному" плану течение должно было пойти "на глубину", а на поверхности в Северном Ледовитом океане господствовали бы холодные воды.

Теперь вместо планов засыпать пролив появились идеи постройки дамбы, чтобы потом откачивать воду из северной части. Гигантские объемы воды должны были загружать атомные насосы. Расчеты были такими: уровень Чукотского моря должен был постепенно снижаться, а теплые течения Гольфстрима поднялись бы где-то через 6 лет.

К счастью, природа подводных течений того времени была еще недостаточно изучена, а на строительство дамбы ушли бы десятилетия и значительные финансовые вложения. Так что власти так и не взялись за "грандиозный" проект изменения климата.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в СССР опробовали ядерное оружие на собственных солдатах и чем закончилась тайная операция "Снежок".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.