Зачем в СССР на фаркоп надевали игрушку: любопытное объяснение

Иностранцев, приезжающих в страны бывшего СССР, до сих пор порой шокирует привычка некоторых водителей постарше вешать на фаркоп автомобиля голову куклы или другую резиновую игрушку. Такой прием и до наших дней можно увидеть на подержанных авто, выпущенных в советские времена.

Но почему водители в Союзе начали делать так со своими машинами и почему подобная практика получила такое распространение? OBOZ.UA разбирался в тонкостях советских автолайфхаков.

Начнём с того, что напомним, для чего нужен фаркоп. Его роль – обеспечивать контакт автомобиля с прицепом. То есть это достаточно важная деталь, которую следует беречь. Между тем, в 70-е и 80-е годы сцепной шар обычно изготавливали из обычной стали, которая со временем начинает страдать от коррозии. Поскольку фаркоп находится снаружи, он постоянно контактирует с водой, снегом, дорожной грязью, а значит может выходить из строя очень быстро.

Для защиты детали советские автозаводы выпускали специальные пластиковые колпачки. Но они были столь же некачественными, как и сам сцепной шар, и вскоре трескались и разваливались. Холодную зиму предмет обычно пережить не мог. Потому автолюбителям пришлось искать замену. И выяснилось, что голова куклы по диаметру подходит для размещения на фаркопе.

Кроме того, игрушка защищала пешеходов, которые обходили машину. Так автовладельцы часто покрывали фаркоп солидолом либо графитным маслом, чтоб оградить его от коррозии. Надетая сверху голова куклы позволяла не пачкать одежду людей этими материалами. Кроме того, она была мягче стальной детали, что позволяло избегать травмирования пешеходов.

В современных автомобилях фаркопы и сцепные шары изготовляют из легированной стали, не страдающей от коррозии. А также деталь покрывают полимерными материалами для лучшей защиты. Соответственно, потребность в таком устрашающем приеме, как надевание головы куклы, полностью отпала.

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