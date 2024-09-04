Жителей даже не предупреждали: как в СССР передвигали многоэтажки с людьми

СССР славился своей гигантоманией и склонностью к поразительным, хотя довольно нелепым проектам. Так власти страны разворачивали русла рек, строили неоправданно огромные технологические сооружения и, что не менее трудно объяснить, переносили с места на место дома.

OBOZ.UA рассказывает о как это делалось. Советские инженеры разработали технологию, позволяющую перемещать здания, причем вместе с жителями.

Так, в 1930-х гг., чтобы продемонстрировать свое технологическое превосходство, власти СССР стремительно развивали столицу – Москву. В эти планы входило, в частности, расширение центральных улиц города. Но сносить старые дома и строить новые было долго к тому же портило внешний вид центра. Потому некоторые дома решили не разрушать, а переносить.

Сложности возникали из-за того, что вес такой конструкции составляет более 20 тысяч тонн, а дом стоит на фундаменте, поэтому для переноски его нужно от этого фундамента отделить, при этом не повредив. Также в процессе переноски важно было двигать все без большого наклона и рывков, чтобы ничего не разрушить.

Чтобы решить эту задачу, в 1936 году в Москве была создана специальная контора. В ней инженеры метростроя во главе с Эммануилом Генделем разрабатывали планы переноса домов. На тот момент у Генделя уже был соответствующий опыт – он участвовал в перемещении фидерной подстанции весом более 300 тонн.

Для отделения домов от фундамента использовали специальные тросы. Перед этим здание подпирали домкратами, а несущие стены по периметру укрепляли двутавровыми балками. Укрепив конструкцию таким каркасом, под ним пробивали отверстия для рельсовых путей.

По пути перемещения здания рабочие прорывали траншеи. В эти траншеи заливали мощное бетонное основание, на которое укладывали рельсы, а сверху на них – специальные катки. Так здание можно было переместить максимально плавно, при этом сохраняя его относительную стойкость.

Когда все было готово, дом начинать передвигать по подготовленным рельсам с помощью гидравлических домкратов. Эти домкраты имели жесткую кинематическую связь, что позволяло обеспечить одинаковую скорость выдвижения штоков всех гидроцилиндров, независимо от величины сопротивления на каждом домкрате. Дом двигался умеренно и относительно легко.

Сначала для проверки технологии таким образом изменили местоположение шести небольших построек. После этого начали перемещать большие объекты. Всего к началу Немецко-советской войны таким образом в Москве переместили 23 каменных дома. При этом большинство из них переносилось вместе с жителями внутри.

Говорят даже, что люди просили инженеров предупредить их о дате переноса, чтобы они могли в это время куда-нибудь перебраться. Но им якобы специально ничего не сообщали, чтобы сделать процесс перемещения еще более впечатляющим.

После войны практику переноса домов возобновили, хотя и в меньших масштабах. Так, осенью 1958 года для прокладки Комсомольского проспекта в Москве перенесли два здания: здания: НИИ ВОДГЕО и НИИ Промстройпроект. В 1979 году переместили здание редакции газеты "Труд". А уже в 1983 году изменило свое место здание, в котором находится театр МХАТ.

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