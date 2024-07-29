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Найдите на рисунке сову: интересная летняя головоломка

Алина Милсент
Rest
1 минута
54
Найдите на рисунке сову: интересная летняя головоломка

Пора отвлечься от всех забот и заняться полезным для мозга делом. Интеллектуальные вызовы способствуют улучшению когнитивных навыков, внимательности и концентрации. Ученые доказали, что регулярные мозговые тренировки снижают риск возникновения деменции.

В сети набирает популярность интересная летняя головоломка. Попытайтесь как можно быстрее найти сову.

Найдите на рисунке сову: интересная летняя головоломка

Слово "иллюзия" происходит от латинского глагола illudere, что значит высмеивать или обманывать.

Искусно созданные визуальные иллюзии служат простыми тестами для определения остроты разума и зрения. Эти задачи обладают потенциалом для оттачивания способностей к решению проблем.

Головоломки – отличный способ провести досуг. Такие тренировки стимулируют работу префронтальной коры головного мозга. Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуют снятию стресса, улучшают внимательность и сосредоточенность, совершают когнитивную стимуляцию.

Внимательно посмотрите на сцену летнего кемпинга. Где-то там спряталась сова.

Можете ли вы найти ее за 9 секунд?

Правильный ответ – ниже.

Найдите на рисунке сову: интересная летняя головоломка

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