Найдите на рисунке сову: интересная летняя головоломка

Пора отвлечься от всех забот и заняться полезным для мозга делом. Интеллектуальные вызовы способствуют улучшению когнитивных навыков, внимательности и концентрации. Ученые доказали, что регулярные мозговые тренировки снижают риск возникновения деменции.

В сети набирает популярность интересная летняя головоломка. Попытайтесь как можно быстрее найти сову.

Слово "иллюзия" происходит от латинского глагола illudere, что значит высмеивать или обманывать.

Искусно созданные визуальные иллюзии служат простыми тестами для определения остроты разума и зрения. Эти задачи обладают потенциалом для оттачивания способностей к решению проблем.

Головоломки – отличный способ провести досуг. Такие тренировки стимулируют работу префронтальной коры головного мозга. Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуют снятию стресса, улучшают внимательность и сосредоточенность, совершают когнитивную стимуляцию.

Внимательно посмотрите на сцену летнего кемпинга. Где-то там спряталась сова.

Можете ли вы найти ее за 9 секунд?

Правильный ответ – ниже.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

пройдите краткий тест на смекалку всего с тремя простыми вопросами;

или рискните пройти интересную японскую головоломку ;

или определите, что вы увидели первым на оптической иллюзии и узнайте свои скрытые черты характера. .

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