Важно успеть: чем подкормить помидоры в июле, пока еще нет урожая

В июле помидоры активно созревают на огороде, а это значит, что растениям может потребоваться поддержка, чтобы развить наилучший урожай. В этот важный период под томатный куст важно внести соответствующие удобрения.

Какие именно средства выбрать, так как ими правильно воспользоваться, рассказывает "Зеленая усадьба". Для подкормки помидоров в июле понадобятся и органические, и минеральные удобрения.

Как выбрать удобрения для помидоров в июле

Независимо от того, выращиваете ли вы овощи в открытом грунте или в теплице, летняя подкормка должна быть осторожной. Вносить подкормку чаще раза в 10-14 дней не стоит. Если же плоды развиваются хорошо, а растение сильное и здоровое, то можно вообще отказаться от внесения удобрений – это значит, что вы хорошо позаботились о грядке еще весной.

Оптимальное количество внесений удобрений под помидоры – 3-4 раза за весь сезон. Дополнительные процедуры проводятся только при необходимости.

Как понять, что помидоры нуждаются в подкормке

Следовательно, растение, которое имеет хороший вид, в подкормке не нуждается. А как быть с помидорами, с которыми что-то пошло не так ли?

Если листья на кусте светлеют и скручиваются, становятся мелкими, на помидорах развивается хлороз, а плоды вырастают меньше нормы для своего сорта, это указывает на недостаток азота. Фиолетовый цвет листьев, их заворачивание вверх и замирание роста – признаки дефицита фосфора. Нехватка калия дает мелкие, морщинистые молодые листья, выгорание и пестроту, похожие на ржавчину, желтые плечики у плодов.

Правильные пропорции удобрений при созревании помидоров

На стадии взрослого растения помидоры нуждаются в очень осторожном использовании удобрений. Пока распускаются третий и четвертый гроздь цветов и начинают созревать первые плоды, можно вносить следующие удобрения:

1 ст.л. комплексной смеси удобрений в равной пропорции (к примеру, 1 ст.л нитрофоски на 10 л воды – на 2 квадратных метра грядки);

6 г калийно-фосфорной смеси (на 1 л воды и 1 куст);

микроудобрения для помидоров (по инструкции);

регуляторы роста ("Завязь", "Плантатор" и др.), стимуляторы или антистрессоры ("Эпин экстра", гумат натрия) точно в соответствии с рекомендациями производителя.

Если выбранная вами смесь не содержит микроэлементов, удобрения можно усилить слабым раствором борной кислоты. Разведите ее в соотношении 1 грамм на 1 литр воды. Используйте эту жидкость во время полива.

Также можно приготовить органические удобрения для помидоров на стадии созревания. Вот несколько вариантов, которые станут полезными:

классическая дрожжевая закваска;

раствор йода и молока (10 капель на 1 л молока на ведро воды, из расчета 1 л на растение для внекорневой подкормки);

настой одуванчика, бархатцев, чеснока или другие зеленые удобрения, приготовленные из пряных и инсектицидных растений;

биоудобрения и биопрепараты (в пропорции, рекомендованной изготовителем).

Во всяком случае, за 2-3 недели до сбора урожая нужно прекратить внесение удобрений под помидоры. Такая подкормка скорее нанесет растению вред, чем поддержит его.

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